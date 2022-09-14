Ракетний обстріл трапився під час повітряної тривоги. Її оголосили приблизно о 17:00.
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У Кривий Ріг прилетіли російські крилаті ракети
В оперативному угрупованні військ "Каховка" розповіли, що о 17:01 – 17:06 трапився ракетний удар по Кривому Рогу. В місто прилетіли 3 російські крилаті ракети Х-101, ймовірно, з Ту-95МС.
Влучання – західна околиця міста Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються,
– зауважили військові.
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