Ракетный обстрел произошел во время воздушной тревоги. Ее объявили примерно в 17:00.

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В Кривой Рог прилетели российские крылатые ракеты

В оперативной группировке войск "Каховка" рассказали, что в 17:01 – 17:06 произошел ракетный удар по Кривому Рогу. В город прилетели 3 российские крылатые ракеты Х-101, вероятно, с Ту-95МС.

Попадание – западная окраина города Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются,

– заметили военные.

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