Об этом 24 каналу рассказал психолог Валентин Ким. Ранее сообщалось, что в Бердянске убили тамошнего гауляйтера артема бардина.

Важно Партизанское движение на оккупированных территориях действует под руководством Сил специальных операций – МВД

Что побуждает к предательству

Ким отметил, что иногда этим процессом управляет страх. Это нормально, потому что его чувствуют все люди без исключения. Иногда предательство и коллаборационизм побуждает реальность, которую каждый сам себе создает.

Если ты смотришь российское телевидение; если ты настроен на систему ценностей; если ты убежден, что российская армия как минимум занимает второе место в мире; если ты уверен, что власть коррупционная; то ты можешь быть уверен в том, что Украине осталось 2 – 3 дня,

– заметил психолог.

Он добавил, если ты при этом еще где-то поехал и там засветился, то понимаешь, что обратной дороги уже нет. Даже если ты уже разочаруешься в этих взглядах, то все равно будешь вынужден оставаться с той силой, с которой предал.

"Только если ты не господин кива, который очень быстро все забудет, и в Москве начнет рассказывать, что Украина всех победила, и это был его заранее просчитанный план", – подчеркнул Ким.

Как кремль вычисляет, кто может стать предателем

По словам психолога, человек, готовый стать предателем, сам подает огромное количество сигналов. Это паблики, на которые он подписан, комментарии, которые он оставляет.

ФСБ имеет доступ к этим данным и вычисляет людей, приверженных той или иной идее. Какие ролики ты смотришь, сколько минут, на какие новости ты подписан. Все это рассчитывается,

– подчеркнул он.

Какие мотивы стать предателем

По мнению Кима, самое главное – это то, какие человек преследует мотивы, когда решает стать предателем:

Прагматические мотивы (финансовая мотивация). Через них кремль работает чаще всего. Обеспечить себя или свой бизнес защитой со стороны российских спецслужб или чиновников.

Социальные мотивы. Выделиться из других, когда главное – это быть главным. Коллаборационизм открывает новые возможности перед изменниками. Условно бывшие уборщики возглавляют лицеи, а обычные рабочие – заводы.

Идейные мотивы. Касаются тех людей, которые выражают свои убеждения в социальных сетях.

Ким объяснил, почему некоторые нардепы стали предателями: смотрите видео

Временно оккупированные территории Украины: последние события