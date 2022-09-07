Также оккупанты совершают преступления на Херсонщине. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Оккупанты удерживают в участке около 40 местных

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.

В Купянске Харьковской области, захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции,

– говорится в сообщении.

Кроме того, из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Также снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

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На Херсонщине 6 сентября снова был "хлопок". Взрывы слышали возле Чернобаевки и Голой Пристани.

В то же время участники движения сопротивления продолжают охотиться на захватчиков. В частности, в центре временно оккупированного Бердянска взорвали автомобиль местного гауляйтера артема бардина.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило еще один разговор оккупанта со своей женой. Он жаловался ей на то, что на Херсонщине ситуация для россиян – безысходная.

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