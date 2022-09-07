Також окупанти чинять злочини на Херсонщині. Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окупанти утримують у відділку близько 40 місцевих

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.

У Куп'янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, з приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Також знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір'ях навчальних закладів.

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Останні новини з тимчасово окупованих територій

На Херсонщині 6 вересня знову була "бавовна". Вибухи чули біля Чорнобаївки та Голої Пристані.

Водночас учасники руху опору продовжують полювати на загарбників. Зокрема, у центрі тимчасово окупованого Бердянська підірвали автомобіль місцевого гауляйтера артема бардіна.

Своєю чергою, Головне управління розвідки Міноборони України перехопило ще одну розмову окупанта зі своєю дружиною. Він жалівся їй на те, що на Херсонщині ситуація для росіян – безвихідна.

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