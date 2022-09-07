Також окупанти чинять злочини на Херсонщині. Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окупанти утримують у відділку близько 40 місцевих

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.

У Куп'янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції,
– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, з приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Також знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір'ях навчальних закладів.

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