Також окупанти чинять злочини на Херсонщині. Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
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Окупанти утримують у відділку близько 40 місцевих
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупаційні війська продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.
У Куп'янську Харківської області, загарбники незаконно утримують близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділку поліції,
– мовиться у повідомленні.
Окрім цього, з приватного сектору населеного пункту Козацьке Херсонської області примусово виселяють місцевих жителів. Також знову фіксуються випадки розміщення озброєння та військової техніки в подвір'ях навчальних закладів.
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Останні новини з тимчасово окупованих територій
- На Херсонщині 6 вересня знову була "бавовна". Вибухи чули біля Чорнобаївки та Голої Пристані.
- Водночас учасники руху опору продовжують полювати на загарбників. Зокрема, у центрі тимчасово окупованого Бердянська підірвали автомобіль місцевого гауляйтера артема бардіна.
- Своєю чергою, Головне управління розвідки Міноборони України перехопило ще одну розмову окупанта зі своєю дружиною. Він жалівся їй на те, що на Херсонщині ситуація для росіян – безвихідна.
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