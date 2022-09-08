Про це 24 каналу розповів психолог Валентин Кім. Раніше повідомлялось, що в Бердянську вбили тамтешнього гауляйтера артема бардіна.

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Що спонукає до зрадництва

Кім зазначив, що іноді цим процесом керує страх. Це нормально, тому що його відчувають усі люди, без винятку. Іноді до зрадництва й колабораціонізму спонукає реальність, яку кожен сам собі створює.

Якщо ти дивишся російське телебачення; якщо ти налаштований на російську систему цінностей; якщо ти переконаний, що російська армія як мінімум посідає друге місце в світі; якщо ти впевнений, що влада корупційна; то ти можеш бути впевнений у тому, що Україні залишилось 2 – 3 дні,

– зауважив психолог.

Він додав, якщо ти при цьому ще й десь поїхав і там засвітився, то розумієш, що дороги назад уже немає. Навіть, коли ти вже розчаруєшся в цих поглядах, то все одно будеш змушений залишатись з тією силою, з якою зрадив.

"Тільки якщо ти не пан ківа, який дуже швидко все забуде, й у Москві почне нам розповідати, що Україна всіх перемогла, і це був його заздалегідь прорахований план", – наголосив Кім.

Як кремль вираховує, хто може стати зрадником

За словами психолога, людина, яка готова стати зрадником, сама подає величезну кількість сигналів. Це пабліки, на які вона підписана, коментарі, які вона там залишає.

ФСБ має доступ до цих даних і вираховує людей, прихильних тій чи іншій ідеї. Які ролики ти дивишся, скільки хвилин, на які новини ти підписаний. Усе це вираховується,

– підкреслив він.

Які мотиви стати зрадником

На думку Кіма, найголовніше – це те, які людина переслідує мотиви, коли вирішує стати зрадником:

Прагматичні мотиви (фінансова мотивація). Через них кремль працює найчастіше. Забезпечити себе або свій бізнес захистом з боку російських спецслужб або чиновників.

Соціальні мотиви. Виділитись з-поміж інших, коли головне – це бути головним. Колабораціонізм відкриває нові можливості перед зрадниками. Умовно колишні прибиральники очолюють ліцеї, а звичайні робітники – заводи.

Ідейні мотиви. Стосуються тих людей, які висловлюють свої переконання в соціальних мережах.

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