Российская армия продолжает терроризировать украинские города, активизируя удары по гражданской инфраструктуре осенью. Так, 1 октября, жители Черниговской области частично остались без света в домах.

Из-за атаки возможны трудности с водоснабжением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на органы местной власти.

Что известно о последствиях вражеской атаки на Славутич?

Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту, в результате чего он частично поврежден.

Вячеслав Чаус сообщил, что из-за атаки часть общин на Черниговщине осталась без света. Аварийные службы уже работают над восстановлением электроснабжения. Вражеская атака продолжается.

Городской голова Славутича Юрий Фомичев уточнил, что оккупанты ударили по Славутичу на Киевщине, поразив подстанцию. Он добавил, что экстренные службы работают над переходом на другую подстанцию.

Ранее была информация о группе БПЛА в Черниговской области. В частности, в 16:52 сообщалось о запуске 4 беспилотников в направлении Славутича.

Уже в 16:56 стало известно, что ударные БПЛА "Герань-2" атакуют энергетическую инфраструктуру Черниговской области.

Заметьте! Славутич расположен на севере Украины, в Киевской области, на левом берегу Днепра. Географически город окружен территорией Черниговской области, хотя административно относится к Киевской.

В Черниговводоканале сообщили, что в городе зафиксированы перебои с электроснабжением, что может повлиять и на подачу воды на верхние этажи многоэтажек.

Жителям рекомендуют по возможности набирать воду на нижних этажах, в случае неисправностей обращаться в ЖЭКи, а также помогать соседям, которые не имеют доступа к воде.

