Россияне посреди дня ударили по Запорожью: есть погибший, еще 6 человек ранены

В среду, 8 января, россияне цинично атаковали Запорожье. К сожалению, есть информация о жертвах.

О последствиях ударов России по Запорожью, а также сколько в городе раненых и погибших по состоянию на сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке России на Запорожье

Так, оккупанты днем 8 января атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья.

Один человек погиб, еще трое – ранены. Такие предварительные последствия вражеского удара по Запорожью,

– сообщил Федоров в 15:55.

Уже в 16:27 Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до шести.

Заметим, взрывы в Запорожье прогремели около 15:42. Чуть больше чем за двадцать минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу. В Запорожской ОВА сообщили об угрозе ударов скоростных ракет, а также КАБов по области. Вероятно, враг ударил именно управляемыми авиабомбами.

Вскоре после ударов Иван Федоров опубликовал первые кадры с последствиями циничного террора запорожцев.

Атака по Запорожью: смотрите видео

Уже в 16:15 в Запорожье снова услышали повторные взрывы.