Оккупанты повесили мужчину в Луганской области из-за четкой проукраинской позиции

В Сватовском районе Луганской области российские захватчики казнили мужчину из-за того, что у него была четкая проукраинская позиция.

О казни гражданского супруга рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Мужчину казнили в родном поселке

оккупанты повесили мужчину на Сватовщине за его проукраинскую позицию. По словам Лысогора, российские захватчики постоянно давили на украинца и таскали на допросы, хотели сломать.

Однако мужчина не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнули его в родной Нижней Дуванке.

При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет! А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных загонов и успеют убежать – ежедневно будут просыпаться в страхе,

– написал Лысогор.

Какая ситуация в Луганской области

Глава Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области Роман Власенко 24 мая рассказал, что: