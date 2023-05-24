Оккупанты повесили мужчину в Луганской области из-за четкой проукраинской позиции

24 мая 2023, 13:28
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Артем Лысогор

В Сватовском районе Луганской области российские захватчики казнили мужчину из-за того, что у него была четкая проукраинская позиция.

О казни гражданского супруга рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Мужчину казнили в родном поселке

оккупанты повесили мужчину на Сватовщине за его проукраинскую позицию. По словам Лысогора, российские захватчики постоянно давили на украинца и таскали на допросы, хотели сломать.

Однако мужчина не менял собственных взглядов и ждал освобождения. Казнули его в родной Нижней Дуванке.

При деоккупации территорий будут проводить тщательные стабилизационные мероприятия. Уверю, что каждого палача и коллаборанта наказание найдет! А если не погибнут на поле боя или от пуль собственных загонов и успеют убежать – ежедневно будут просыпаться в страхе,
– написал Лысогор.

Какая ситуация в Луганской области

Глава Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области Роман Власенко 24 мая рассказал, что:

  • россияне усилили давление в районе Белогоровки;
  • в общинах Северодонецкого района свет имеет меньше половины населения;
  • централизованное водоснабжение оккупанты не восстанавливают, жители региона уже более года без воды;
  • в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке, захватившие россияне с начала полномасштабного вторжения, цены на продукты питания значительно выше, чем в оккупированном Луганске;
  • в Новопсковщине, Марковщине и Миловщине захватчики обустроили лагеря для подготовки.
Автор: Анастасія Кушпіт