Окупанти повісили чоловіка на Луганщині через чітку проукраїнську позицію
Джерело:Артем Лисогор
У Сватівському районі Луганської області російські загарбники стратили чоловіка через те, що він мав чітку проукраїнську позицію.
Про страту цивільного чоловіка розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
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Чоловіка стратили в рідному селищі
Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині за його проукраїнську позицію. За словами Лисогора, російські загарбники постійно тиснули на українця та тягали на допити, хотіли зламати.
Однак чоловік не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці.
При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху,
– написав Лисогор.
Яка ситуація у Луганській області
Голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області Роман Власенко 24 травня розповів, що:
- росіяни посилили тиск в районі Білогорівки;
- у громадах Сєвєродонецького району світло має менше половини населення;
- централізоване водопостачання окупанти не відновлюють, жителі регіону вже більш ніж рік без води;
- в Лисичанську, Рубіжному та Сєвєродонецьку, які росіяни захопили від початку повномасштабного вторгнення, ціни на продукти харчування значно вищі, ніж в окупованому Луганську;
- на Новопсковщині, Марківщині та Міловщині загарбники облаштували табори для підготовки.