Россияне превратили наших деток в "детей войны", – Подоляк

С начала вторжения России в Украину погибло около 40 детей. Маленьким украинцам и украинкам пришлось посмотреть в глаза кровавой войне.

Подоляк показал рисунок сына о войне

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что враг превратил наших детей в "детей войны".

Это важно Украину за 12 дней войны оставило более 2 миллионов человек, – ООН

Украинским детям приходится сидеть в подвалах, находиться под обстрелами и видеть оружие.

Россияне превратили наших детей в "детей войны". Которые спят в подвалах, постоянно находятся под обстрелами, ракетами, видят вооруженных захватчиков, которые грабят, расстреливают, мародерят,

– написал Подоляк.

Подоляк добавил рисунок своего семилетнего сына.

"Мой семилетний сын видит войну как на рисунке. Теперь это навсегда в памяти наших детей", – написал советник главы ОП.



Рисунок сына Подоляка о войне / Фото с твиттера Подоляка

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