Больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что на 8 марта война заставила покинуть Украину 2 011 310 человек.

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Больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу – 1 миллион 204 тысячи человек.

Сколько беженцев приняли другие соседние государства:

Венгрия – 191 350;

Словакия – 140 750;

Молдова – 82 760;

Румыния – 82 060;

остальные европейские страны – 210 240.

Несмотря на то, что у Украины огромная граница с Россией и Беларусью – туда поехала лишь крошечная часть украинцев. В Россию из Украины прибыло 99 тысяч украинцев, а в Белоруссию – 450 человек.

"Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 миллионов человек", – отмечает организация.