Оккупант устроил акт геноцида против Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что только в Мариуполе Россия держит в заложниках 400 тысяч гражданских.

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Резников отметил, что оккупант устроил акт геноцида против Украины.

Только в Мариуполе захвачено в заложники 400 тысяч украинцев. Их постоянно обстреливает авиация, реактивная артиллерия, ракеты,

– сказал глав Минобороны.

Также, по его словам, враг обстреливает гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские.

"Они убивают тех, кого обещали пропустить. Они убивают тех, кто пытается от ранений или голода спасти заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины", – отметил Резников.

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Из Мариуполя уже в течение нескольких дней пытаются осуществить эвакуацию гражданских. Однако враг постоянно обстреливает мирных жителей.

В Мариуполь отправились автобусы для эвакуации людей и доставки гумпомощи. Но террористы заминировали дорогу.

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