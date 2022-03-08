Окупант влаштував акт геноциду проти України

Глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що тільки в Маріуполі Росія тримає в заручниках 400 тисяч цивільних.

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Резніков зазначив, що окупант влаштував акт геноциду проти України.

Тільки в Маріуполі захоплено в заручники 400 тисяч українців. Їх постійно обстрілює авіація, реактивна артилерія, ракети,

– сказав глав Міноборони.

Також, за його словами, ворог обстрілює гуманітарні коридори, через які намагаються врятуватися цивільні.

"Вони вбивають тих, кого обіцяли пропустити. Вони вбивають тих, хто намагається від поранень чи голоду врятувати заручників терористів. Це воєнні злочини. Це страшне горе для України", – зазначив Резніков.

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З Маріуполя вже протягом декількох днів намагаються здійснити евакуацію цивільних. Проте ворог постійно обстрілює мирних жителів.

До Маріуполя вирушили автобуси для евакуації людей та доставки гумдопомоги. Але терористи замінували дорогу.

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