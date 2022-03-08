Автобуси виїхали зранку 8 березня. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До теми Окупанти намагаються прорвати оборону Маріуполя: без успіху

На автобусах, які будуть перевозити цивільних, є позначка "Червоного Хреста". Також у Маріуполь їдуть вантажівки з гуманітарною допомогою.

У Маріуполь відправили автобуси для евакуації людей: відео

Зауважимо, раніше терористи не давали мешканцям безпечно евакуюватися з міста, бо обстрілювали автобуси. Також до Маріуполя не могла прибути допомога, оскільки окупанти замінували дорогу. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, ворог намагається знищити місто гуманітарною кризою.

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