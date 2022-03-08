Також роблять такі ж справи і на Волноваському напрямку. Однак успіхів не мають.

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Окупанти не полишають спроб прорвати оборону

Окрім цього, окупанти переміщують БТГр 150-ї мотострілецької дивізії, щоб вести наступльні дії у напрямку на Сєвєродонецьк.

"Спроби прорвати оборону на Волноваському напрямку. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає", – мовиться у повідомленні.

Яка ситуація в Маріуполі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що ворог має намір сконцентрувати свої зусилля на Маріуполі, адже не може взяти Київ та Харків.

Окупанти продовжують обстрілювати місто. Населений пункт досі залишається без газу, води та світла. Можливості доправити в Маріуполь гуманітарний вантаж поки немає.

Частина тексту публікації у фейсбуці:

На Донецькому напрямку противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК та 150 мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії продовжує наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Для ведення наступальних дій у напрямку на Сєвєродонецьк здійснюється переміщення БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Спроби прорвати оборону на Волноваському напрямку. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

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