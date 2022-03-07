Вантаж вночі зупинився у містечку Запорізької області. Про це повідомила начальниця управління інформаційної діяльності Донецької обласної державної адміністрації Тетяна Ігнатченко-Тюріна.

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Водії відмовилися їхати далі

Вона наголосила, що проти ночі їхати небезпечно. Кілька водіїв відмовилися їхати далі, тому їм терміново шукають заміну.

Щойно буде підтвердження режиму тиші, колона вирушить до Маріуполя,

– наголосила вона.

Ігнатченко пояснила, що, найімовірніше, росіяни намагатимуться створити картинку "бегства мирных жителей от украинских карателей в Россию" і виглядати "миротворцем".

Зауважимо, що окупанти не дають можливості евакуювати мирне населення з Маріуполя. Росіяни перегруповуються і починають обстрілювати українців. Вороги зробили з міста фактично блокадний Ленінград.

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07 березня, 09:24. Гуманітарний вантаж до заблокованого росіянами Маріуполя поки що не прибув: учора вночі зупинився у невеличкому містечку у Запорізькій області.

Проти ночі їхати небезпечно. Кілька водіїв взагалі відмовляються їхати далі – їм терміново шукають заміну і, щойно буде підтвердження режиму тиші, колона вирушить до Маріуполя. А тим часом Росія розганяє фейки і перетоплює мозок своїх громадян на вату.

Я вчора писала про те, що вони, найімовірніше, намагатимуться зробити картинку "бегства мирных жителей от украинских карателей в Россию". Сьогодні отримала ще одне підтвердження, що це так: знайомому написала сестра із підмосков'я, що азовці буцімто "замінували школи".

8 років думали, як би це утнуть таку дурню. У мене немає логічних пояснень, чому росіяни в це вірять. Але факт залишається фактом: Росія всіма силами намагатиметься виглядати миротворцем (можливо, розраховуючи залучити сили їхнього квазібезпекового утворення).

Вона, Росія, взяла в заручники півмільйонне місто. Вона робитиме картинку для свого ТБ. Тримайся, Місто! Місто-Герой російсько-української війни.

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