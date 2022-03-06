"Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста", – повідомили в Донецькій ОВА.

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Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно. Українські нацгвардійці і поліцейські інформували громадян про небезпеку таких дорожніх коридорів. Людям необхідно залишатися у сховищах, поки не буде забезпечено повну тишу.

Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, також не дісталася пункту призначення. Поки що вона в дорозі.

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