"Эвакуационная колонна с местным населением так и не смогла сегодня уехать за пределы Мариуполя: россияне начали перегруппировку своих сил и мощные обстрелы города", – сообщили в Донецкой ОВА.

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Вывозить людей в таких условиях крайне опасно. Украинские нацгвардейцы и полицейские информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Людям необходимо оставаться в убежищах, пока не будет обеспечена полная тишина.

Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, также не добралась до пункта назначения. Пока она в пути.

Обстрелы Мариуполя: что известно

Мариуполь находится под постоянными обстрелами оккупантов. В городе – гуманитарная катастрофа. Люди несколько дней сидят в подвалах без света, еды, связи.

5 марта стороны договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарного груза в город. Однако из-за обстрелов русских орков, эвакуация стала невозможной, это опасно для жизни.

6 марта снова обещали режим тишины с 10:00 до 21:00. Но и в этот раз российские военные не прекратили обстрелы.

Похожая ситуация в Волновахе. В общей сложности из двух городов планируют вывезти около 215 тысяч человек, когда это станет возможно.

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