Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что жители Мариуполя 6 марта смогут эвакуироваться из города.

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В Мариуполе пройдет эвакуация мирного населения

Сегодня (6 марта – 24 канал) с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения,
– отметил Кириленко.

Он сообщил, что гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологы – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет осуществляться из трех мест муниципальными автобусами:

  • СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).

Глава ОВА также отметил, что передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (только за автобусами). Впереди колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста.

Всех выезжающих из города водителей просят максимально содействовать эвакуации мирного населения – брать с собой людей и заполнять транспорт максимально.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Дополнительное уведомление жителей города будут осуществлять полицейские.

ВСУ

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