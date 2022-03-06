В сети опубликовали эмоциональные фото, на которых родители ребенка пытаются спасти сына. В ужасном отчаянии были и врачи.

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Оккупанты беспощадно обстреливали Мариуполь 4 марта. Тогда же пуля попала в 18-месячного ребенка. Родители немедленно отправились в больницу, но, к сожалению, все усилия были напрасны.



Родители пытаются спасти ребенка / Фото Евгения Малолетки, Associated Press



Родители прощаются со своим сыном / Фото Евгения Малолетки, Associated Press



Врач в отчаянии / Фото Евгения Малолетки, Associated Press

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