Об этом заявил главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.
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Путин просчитался по вторжению в Украину
По словам эксперта, Путин просчитался, когда решил напасть на Украину и такая ошибка может стоить ему власти. Пока еще глава Кремля не учел:
- яростное сопротивление украинцев;
- отсутствие реального опыта у армии России ведения широкомасштабных боевых действий;
- то, что Украина является очень сложным местом для вторжения.
И в конечном итоге, это может привести к падению кремлевского диктатора. Папич считает, что крах Путина может произойти уже в течение ближайших 12 месяцев.
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В Украине рождается новая нация
"События в Украине ужасные, но в то же время обнадеживающие. Мы видим рождение новой национальной идентичности, самосознательной нации", – сказал стратег компании Clocktower Group.
Марко Папич убежден, что если украинцы отобьют нападение России, перед ними открываются широкие перспективы и потенциал.
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