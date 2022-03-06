Соответствующую информацию обнародовали на сайте Кремля, сообщает 24 канал. Страна, начавшая полномасштабную войну в Украине, разрушает ее города и убивает мирных людей, вероятно, решила составить перечень тех стран, которые осуждают ее зверства.

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В России снова составят список недружественных стран

Правительству России в двухдневный срок найти список иностранных стран, осуществляющих в отношении страны, русских юридических лиц и физических лиц недружественные деяния,

– говорится в документе.

Кредиторам из стран, якобы совершающих недружественные действия, российские компании смогут выплачивать долги не в евро или долларах, а в российских рублях.

Напомним, ранее Москва уже формировала список недружественных стран. В распоряжении, утвержденном в мае 2021 года, недружественными были только США и Чехия. Для посольств этих стран в России решили ввести запрет по трудоустройству россиян.

Войну России против Украины открыто осуждает весь цивилизованный мир. Поэтому Кремлю, вероятно, придется формировать огромный список.

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