Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що жителі Маріуполя 6 березня зможуть евакуюватися з міста.
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У Маріуполі пройде евакуація мирного населення
Сьогодні (6 березня – 24 канал), з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення,
– зазначив Кириленко.
Він повідомив, що гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об'їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуація населення буде здійснюватися з трьох місць муніципальними автобусами:
- СК "Іллічівець" (проспект Нахімова, 53);
- Драмтеатр (Театральна площа, 1)
- Кальміуська районна адміністрація (проспект Металургів, 193).
Глава ОВА також зазначив, що пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (лише за автобусами). Попереду колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.
Усіх водіїв, які виїжджають із міста, просять максимально сприяти евакуації мирного населення – брати із собою людей та заповнювати транспорт максимально.
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