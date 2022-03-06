Двое захватчиков попали в плен. В Штабе ООС говорят, что пленные, как и все остальные до этого, говорят, что "не знали, куда их отправляют".

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В плен сдались двое танкистов

И все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться,

– рассказали в Штабе ООС.

Остальные же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, остались в горящих машинах навсегда. Защитники Мариуполя уверяют, что продолжают героически и мужественно сдерживать нашествие агрессора.

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