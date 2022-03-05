Евакуацію мешканців Волновахи та Маріуполя здійснюватимуть заздалегідь погодженими маршрутами. Про це міністерка реінтеграції Ірина Верещук заявила у своєму зверненні, повідомляє 24 канал.

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Колони рухатимуться до Запоріжжя

Згідно з погодженими маршрутами, як зазначила Ірина Верещук, евакуацію мирних мешканців Волновахи та Маріуполя здійснюватимуть до Запоріжжя.

З Маріуполя планують вивезти близько 200 тисяч осіб. З Волновахи – 15 тисяч.

Червоний Хрест забезпечує гарантію припинення вогню,

– наголосила Верещук.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео

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