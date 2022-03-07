ЗСУ навіть вдалося зробити одну контратаку, хоч у ворога армія значно чисельніша. Про це розповів заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина" 6 березня.

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За день було знищено 7 танків, 5 ББМ, 2 "Тигри". До того ж загинули 40 окупантів, а ще 2 – взяли в полон.

В місті Маріуполь відбувається геноцид українського народу. По ньому летять "Гради", бомблять з авіації. Ми тримаємо облогу з 1 березня,

– розповідає "Калина".

Військовий закликав українців згуртуватися, і "бити ворога в спину". "Калина" каже, що окупанти не жаліють ні жінок, ні дітей, ні людей старшого віку.

Пощади не буде нікому. Так і нам їх жаліти не потрібно!

– наголосив захисник.

Звернення заступника командира полку "Азов": відео

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