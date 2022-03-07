Найбільше авіаударів за останні дні отримали Харків, Миколаїв, Чернігів та Маріуполь.

До теми У росіян немає ані ентузіазму, ані готовності до штурму Києва, – Дуда

За даними розвідки Британії, російські війська досягли мінімального наземного просування протягом вихідних.

Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день,

– повідомили у Розвідці.

Додамо, що українські військові продовжують міцно тримати оборону на всіх напрямках. Вороги натомість зазнають величезних втрат.

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Текст публікації Міноборони Британії:

Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день.