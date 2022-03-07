Найбільше авіаударів за останні дні отримали Харків, Миколаїв, Чернігів та Маріуполь.

До теми У росіян немає ані ентузіазму, ані готовності до штурму Києва, – Дуда

За даними розвідки Британії, російські війська досягли мінімального наземного просування протягом вихідних.

Дуже малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день,
– повідомили у Розвідці.

Додамо, що українські військові продовжують міцно тримати оборону на всіх напрямках. Вороги натомість зазнають величезних втрат.

Війна

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Текст публікації Міноборони Британії:

Російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогоднішній день.