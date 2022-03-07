Під час перемовин польсикий та український лідери підняли тему війни, зокрема ситуації навколо Києва. Про це Анджей Дуда написав у своїй соціальних мережах 7 березня.

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Володимир Зеленський розповідав, що під Києвом постійно скупчуються російські війська та техніка. Але не видно ні ентузіазму, ні готовності до штурму,

– зазначив президент Польщі.

Водночас, за словами політика, Збройні сили України ж, навпаки, готові до бою та мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогу. Він закрикав підтримувати українську державу.

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