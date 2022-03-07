За останню добу в Пентагоні не помітили значного просування ворожих військ. Колони загарбників під Києвом стоїть на місці.

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За деякими даними, окупанти під Києвом або загрузли у болоті або вичерпали запаси пального. Або і те, і те.

Крім того, в Пентагоні підкреслили,що висадки морського десанту в Одесі не відбулося. Ознак того, що це найближчим часом трапиться також немає.

Російські війська не контролюють український повітряний простір. Під час повітряних боїв, за даними Пентагону, обидві сторони зазнали втрат.

Попри те Пентагон поки не може підтвердити факти застосування Росією касетних бомб, скидання 500-кілограмової бомби над Черніговом та призов резервістів у Росії.

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