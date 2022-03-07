Больше авиаударов за последние дни получили Харьков, Николаев, Чернигов и Мариуполь.

К теме У россиян нет ни энтузиазма, ни готовности к штурму Киева – Дуда

По данным разведки Британии, российские войска достигли минимального наземного продвижения в течение выходных.

Очень маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.

– сообщили в разведке.

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Текст публикации Минобороны Британии:

Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.