Больше авиаударов за последние дни получили Харьков, Николаев, Чернигов и Мариуполь.
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По данным разведки Британии, российские войска достигли минимального наземного продвижения в течение выходных.
Очень маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.
– сообщили в разведке.
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Текст публикации Минобороны Британии:
Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день.