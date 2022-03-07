У Генеральному штабі ЗСУ наголошують, що Україна точно переможе. Адже ситуація є стабільною і навіть покращується.

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Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон,

– мовиться в повідомленні.

До слова, у соцмережах окупанти розповсюджують багато фейків про війну та ЗСУ. Державні служби вчасно інформують про них та закликають не вірити в неправдиву інформацію.

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