В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что Украина точно победит. Ситуация стабильна и даже улучшается.

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Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.

– говорится в сообщении.

К слову, в соцсетях оккупанты распространяют многие фейки о войне и ВСУ. Государственные службы своевременно информируют о них и призывают не верить в ложную информацию.

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