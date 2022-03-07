Он ночью остановился в городке Запорожской области. Об этом сообщила начальник управления информационной деятельности Донецкой областной государственной администрации Татьяна Игнатченко-Тюрина.

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Она подчеркнула, что на ночь ехать опасно. Несколько водителей отказались ехать дальше, поэтому им срочно ищут замену

Как только будет подтверждение режима тишины, колонна отправится в Мариуполь,

– подчеркнула она.

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