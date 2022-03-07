В Україні "впала" третина російської армії

Радник міністра МВС Антон Геращенко підтвердив інформацію про те, що в окупантів близько 30 тисяч поранено.

Варте уваги У Росію вже доправили багато трупів, ще більше лишилися гнити в українській землі, – Геращенко

"Фактично, ми перемололи тут третину російської армії", – сказав Геращенко.

За словами радника Дениса Монастирського, російська армія втратила надії на серйозні наступи на Київ та Харків. Тому ворог хоче зосередитися на Маріуполі.

Вона втратила нагоду робити серйозні наступальні операції під Києвом, під Харковом. Єдина зараз їхня надія – вони хочуть взяти Маріуполь. Але не вийде,

– сказав Геращенко.

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу у Маріуполі, влаштувавши блокаду міста. Коли українські рятувальники намагалися провести евакуацію, окупанти обстрілювали цивільних.

Окупанти нещадно обстрілюють Маріуполь, внаслідок чого скрізь вибиті вікна, а загиблих ховають у дворах.

Однак є і позитивні новини: українські захисники знищили цілу танкову роту противника під Маріуполем. Також ЗСУ продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя.

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