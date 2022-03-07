Наші оборонці не збираються здаватися і віддавати українське місто. Боротьба за Маріуполь триває.

Увага Відновити економіку неможливо без логістики, ми її перебудовуємо, – міністр інфраструктури

Окупанти продовжують гатити по Маріуполю, людей ховають просто у дворах

У руйнуваннях від ворожого вогню всі райони міста. Не лишилося жодної вулиці та дому, де б не було розбитих вікон, знищених квартир чи навіть будинків.

Ба більше, скільки людей померли від російської руки – сказати складно сказати. Річ у тім, що тіла загиблих сусіди ховають прямо у дворах житлового сектору.

Немає світла та газу

Місто і досі залишається без освітлення, води і навіть газу. Тож містяни готують їжу біля будинків на вогнищах. Маріуполь остаточно лишився без зв'язку. Єдина можливість дізнатися про ситуацію в країні – військові.

Як би не було страшно – небезпека їх об'єднує, сусіди допомагають сусідам,

– мовиться у повідомленні.

Українські військові не здаються

Захисники Маріуполя зупиняють спроби ворога прорватися далі. Важливо, що самі містяни навіть не хочуть ні чути, ні бачити російське трикольорове ганчір'я на своїх вулицях.

"Тож боротьба за український Маріуполь триває!", – наголосили військові.

Окупанти знищують Маріуполь: фото "Азова"

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!