Підприємства також відновлюватимуть свою роботу вже зараз там, де це можливо. Про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков у ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.

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Він наголосив, що про відновлення економіки мовиться вже зараз. Однак це неможливо зробити без логістики.

Звичайно, ми перебудовуємо логістику. Зараз експорт та імпорт наших товарів більше пов'язаний з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією,

– зазначив він.

Про морську блокаду

Однак, звісно й існує морська блокада з боку Росії, яка може вплинути на Україну. Натомість у міністерстві роблять усе, щоб окупанти також відчули, що це таке.

"На рівні усього цивілізованого світу, є країни, які вже запровадили санкції, що роблять повноцінну морську блокаду для Росії. Їхня економіка це відчує досить швидко", – додав він.

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