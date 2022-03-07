Предприятия будут возобновлять свою работу уже сейчас там, где это возможно. Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"Мы перестраиваем логистику, сейчас экспорт и импорт наших товаров больше связан с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией", – отметил он.

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