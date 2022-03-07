Росіяни не забирають свої трупи

Радник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що в Росії багато похоронів та "купа некрологів". Туди доставили велику кількість убитих на війні росіян.

Це важливо Над Києвом збили два ворожі літаки

За словами Геращенка, значна кількість трупів гниє на території України. Росіяни бояться забирати трупи своїх земляків.

А ще більше трупів залишилося гнити на території України та розкладатися. Бо росіяни навіть свої трупи не забирають. Вони бояться йти туди, де було вбито їхніх близьких,

– заявив радник глав МВС.

Він додав, що для Росії – це гуманітарна катастрофа. "Але не ми її вигадали, не ми вторглися в Україну, а вони", – зазначив Геращенко.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.