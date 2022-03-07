Як повідомили у штабі ООС, 7 березня наші військовослужбовці знищили цілу танкову роту противника.

Більше про це Під Маріуполем українські захисники знищили цілу танкову роту противника

Також ЗСУ ліквідували:

6 бойових броньованих машин ворога,

майже 40 загарбників.

Маріуполь стоїть, а ворог буде лежати в нашій землі. Слава Україні,

– наголосили у штабі ООС.

Знищена російська техніка під Маріуполем / Фото штабу ООС

Раніше заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина" розповів, що у Маріуполі тривали важкі бої. 6 березня ЗСУ навіть вдалося зробити одну контратаку, хоч у ворога армія значно чисельніша.

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