Як повідомили у штабі ООС, 7 березня наші військовослужбовці знищили цілу танкову роту противника.
Більше про це Під Маріуполем українські захисники знищили цілу танкову роту противника
Також ЗСУ ліквідували:
- 6 бойових броньованих машин ворога,
- майже 40 загарбників.
Маріуполь стоїть, а ворог буде лежати в нашій землі. Слава Україні,
– наголосили у штабі ООС.
Знищена російська техніка під Маріуполем / Фото штабу ООС
Раніше заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина" розповів, що у Маріуполі тривали важкі бої. 6 березня ЗСУ навіть вдалося зробити одну контратаку, хоч у ворога армія значно чисельніша.
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