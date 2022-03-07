Как сообщили в штабе ООС, 7 марта наши военнослужащие уничтожили целую танковую роту противника.
Больше об этом Под Мариуполем украинские защитники уничтожили целую танковую роту противника
Также ВСУ ликвидировали:
- 6 боевых бронированных машин врага,
- почти 40 захватчиков.
Мариуполь стоит, а враг будет лежать в нашей земле. Слава Украине,
– отметили в штабе ООС.
Уничтожена российская техника под Мариуполем / Фото штаба ООС
Ранее заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина" рассказал, что в Мариуполе шли тяжелые бои. 6 марта ВСУ даже удалось совершить одну контратаку, хотя у врага армия значительно больше.
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