Как сообщили в штабе ООС, 7 марта наши военнослужащие уничтожили целую танковую роту противника.

Больше об этом Под Мариуполем украинские защитники уничтожили целую танковую роту противника

Также ВСУ ликвидировали:

6 боевых бронированных машин врага,

почти 40 захватчиков.

Мариуполь стоит, а враг будет лежать в нашей земле. Слава Украине,

– отметили в штабе ООС.

Уничтожена российская техника под Мариуполем / Фото штаба ООС

Ранее заместитель командира полка "Азов" с позывным "Калина" рассказал, что в Мариуполе шли тяжелые бои. 6 марта ВСУ даже удалось совершить одну контратаку, хотя у врага армия значительно больше.

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