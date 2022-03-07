Він зазначив, що інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася, адже ворог несе величезні втрати. Тож він діє іншим методом – бореться з мирним населенням України.

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Окупанти хочуть заморити Маріуполь голодом

Олексій Резніков підкреслив, що "рускій мір" всіма силами намагається задушити місто-герой Маріуполь. Водночас він додав, що керівництво держави робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори. Але, додає він, це непроста задача.

Російські терористи не тримають слово. Не мають жалю навіть до діток і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не поводять,

– наголосив він.

Нагадаємо, що в Маріуполі бойовики уже двічі зривали вивезення мирного населення. Щойно "гуманітарні коридори" мали запрацювати, російські військові починали обстріли, що унеможливлювало гарантувати людям безпеку.

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