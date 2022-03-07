Он отметил, что интенсивность боевых действий временно снизилась, ведь враг несет огромные потери. Так что он действует другим методом – борется с мирным населением Украины.

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Алексей Резников подчеркнул, что "русский мир" всеми силами пытается задушить город-герой Мариуполь. В то же время он добавил, что руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Но это непростая задача.

Российские террористы не держат слово. Не жалко даже детей и женщин, раненых. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут,

– подчеркнул он.

Напомним, что в Мариуполе боевики уже дважды срывали вывоз мирного населения. Как только "гуманитарные коридоры" должны были заработать, российские военные начинали обстрелы, что делало невозможным гарантировать людям безопасность.

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