Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла у новому зверненні про ситуацію з доставкою гуманітарного вантажу в Маріуполь, пише 24 канал.

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Верещук нагадала, що гуманітарний вантаж прямує до Маріуполя. Україна розраховує, що ті зобов'язання, які взяла на себе російська сторона, офіційно попередивши Червоний Хрест, будуть виконані. йдеться про дотримання режиму припинення вогню.

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