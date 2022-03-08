Якщо це продовжуватиметься і далі, Україна звернеться до Міжнародного трибуналу. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

До теми Ми розраховуємо на дотримання тиші, але є сигнали, що ворог обстрілює гумвантаж, – Верещук

Ми невідкладно звернемося до Міжнародного трибуналу з вимогою притягти до відповідальності осіб, які схвалювали рішення і не дотрималися обіцянок,

– запевнила міністерка.

Вона закликала світових лідерів стежити за ситуацією на Маріупольському напрямку. Адже там у заручниках опинилися 300 тисяч людей, серед яких є онкохворі, інсулінозалежні та маленькі діти.

Зауважимо, 8 березня Україна вкотре намагається перевезти мешканців Маріуполя у безпечніше місце. Зі Запоріжжя вже виїхали автобуси для евакуації, а також вантажівки з гуманітарною допомогою.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!