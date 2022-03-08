Если это будет продолжаться и дальше, Украина обратится в Международный трибунал. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

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Мы безотлагательно обратимся в Международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, которые одобряли решение и не сдержали обещаний,

– заверила министр.

Она призвала мировых лидеров следить за ситуацией на Мариупольском направлении. Ведь там в заложниках оказались 300 тысяч человек, среди которых есть онкобольные, инсулинозависимые и маленькие дети.

Заметим, 8 марта Украина в очередной раз пытается перевезти жителей Мариуполя в более безопасное место. Из Запорожья уже выехали автобусы для эвакуации, а также грузовики с гуманитарной помощью.

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