Найбільше біженців з України прибуло до Польщі
Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що станом на 8 березня війна змусила покинути Україну 2 011 310 людей.
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Найбільше біженців з України прибуло до Польщі – 1 мільйон 204 тисяч осіб.
Скільки біженців прийняли інші сусідні держави:
- Угорщина – 191 350;
- Словаччина – 140 750;
- Молдова – 82 760;
- Румунія – 82 060;
- інші європейські країни – 210 240.
Попри те, що Україна має величезний кордон з Росію та Білоруссю – туди поїхала лише малесенька частина українців. До Росії з України прибуло 99 тисяч українців, а до Білорусі – 450 людей.
"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити близько 4 мільйони людей", – зазначає організація.
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