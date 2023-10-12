Натравливали собак и тайно хоронили замученных: детали издевательств россиян над военнопленными

Бывший военнопленный Александр Антоненко попал в плен в марте 2022 года. За 10 месяцев пребывания в СИЗО в Курской области мужчина пережил сверхжестокие пытки и даже был свидетелем расстрела украинских пленных.

Россияне пытали, забивали украинских пленных до смерти и тайно хоронили тела замученных. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

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Пленные подвергались пыткам

Владимир Осечкин отметил, что находившиеся в российском плену украинские военные рассказывали, как они постоянно подвергались пыткам со стороны российских оккупантов. Александр Антоненко подвергался жестоким избиениям, издевательствам, угрозам убить, если он не будет передавать информацию россиянам.

Пленных украинских бойцов привезли на автозаках в СИЗО №1 в Курской области. Там их встретили жесточайшим способом. Их проводили через коридор спецназовцев и тюремщиков, вооруженных дубинками, палками, электрошокерами.

На них натравили собак. Им приходилось пробегать. Они получали множество ударов. Как минимум один военнослужащий был забит до смерти. Александр Антоненко потом увидел этого человека уже мертвым, который лежал на полу, покрытый простыней. Начиная с первого дня продолжалось насилие, избиения. Далее это сопровождалось выдворением в камеры следственного изолятора очень избитых и истощенных людей,

– сказал он.

Кроме того, в первые часы пребывания в плену Александр Антоненко стал свидетелем того, как российские оккупанты расстреливали раненых украинцев.

В издевательствах над пленными участвовали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний России из разных регионов, работники этого СИЗО, также приезжали ФСБ, российские военные. По словам бывших пленных, людей раздевали догола, жестоко избивали, даже с использованием подручных предметов, запихивали в душевые с ледяной водой, наносили удары по мокрому телу электрошокером, связывали, угрожали отрезать разные части тела и так далее.

Осечкин об издевательствах россиян над пленными: смотрите видео

Россияне тайно хоронили тела замученных

По информации правозащитника, есть показания других людей, в частности, бывших сотрудников федеральной службы исполнения наказаний России, которые рассказали, что происходит с телами убитых после этой страшной пытки. Многих не возвращают в Украину, а тайно хоронят на кладбищах.

Сначала они закладывают тело человека, которого нужно спрятать раз и навсегда. Затем засыпается небольшой уровень земли и в следующий раз приезжает процессия хоронить какого-то пожилого человека, умершего своей смертью в России. На это тело кладут гроб этого пожилого человека, засыпают, чтобы навсегда эта могила скрыла пытки, которые испытал человек,

– заметил Осечкин.

Есть немало доказательств, свидетельствующих, что приказы о систематических издевательствах над пленными украинскими военными отдаются непосредственно в Кремле.

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