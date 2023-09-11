Специальный докладчик ООН по пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство Элис Джилл Эдвардс заявила 10 сентября на пресс-конференции в Киеве, что система российских пыток, которые российские захватчики применяют по отношению к украинцам на оккупированных территориях и в плену, не только происходит при молчаливом согласии Кремля, но и имеет четкую структуру, пишет 24 Канал.
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Что заявили в ООН по пыткам над украинцами
Элис Джилл Эдвардс провела в Киеве ориентировочно неделю, 4 – 10 сентября, и собрала информацию о преступлениях пыток украинцев россиянами во время вторжения России, а также данные о расследовании таких дел.
Специальный и подробный доклад он представит в марте 2024 года на заседании Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.
Журналисты издания New York Times записали интервью с докладчицей и заверили, что предварительные выводы, которые Элис Джилл Эдвардс озвучила в Киеве, являются "одним из самых резких осуждений из уст независимых экспертов, разоблачающих причастность руководства России" к военным преступлениям, которые их армия совершает с начала нападения на Украину.
Из сотен украинских военнопленных, удерживаемых Россией и освобожденных во время обменов, 90% подверглись пыткам, в том числе сексуальному насилию. Правдивые свидетельства украинцев подтвердили "установившуюся схему" пыток, включая изнасилование и избиение, в разных местах содержания под российской оккупацией и среди украинских солдат, захваченных российскими войсками,
– заявила специальный докладчик ООН.
Элис Джилл Эдвардс назвала неполный перечень пыток, которые применяет Россия как в отношении захваченных ею украинских гражданских лиц, так и военнопленных. В частности, говорится о:
- применение ударов электрическим током по ушам и половым органам;
- побоях всех видов;
- имитации смертной казни под прицелом;
- имитации утопления;
- принуждения находиться в неудобных положениях;
- угрозе изнасилованием или смертью;
- разных действиях, направленных на унижение достоинства пленных.
Как гражданские, так и военные, пленные украинцы рассказывали, что их держали в переполненных подвалах, им давали так мало пищи, что их вес граничил с критической потерей массы тела. В частности, Элис Джилл Эдвардс:
- озвучила свидетельство одного из пленников России, который похудел на 40 килограммов и поседел в плену, другие говорили о смерти от побоев россиян или бесчеловечных условий пребывания в плену;
- передала рассказ украинки, которая во время плена перенесла два сердечных приступа из-за пыток, когда ее заставляли смотреть, как пытают ее сына. После подписания "признания", чтобы прекратить издевательство, ее держали еще 300 дней.
Пытки украинцев организованы в рамках государственной политики России
Спецдокладчица ООН по пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного обращения, наказания или действий, унижающих человеческое достоинство, рассказала, что российские пытки не являются "ни редкими, а не случайными, а скорее организованными в рамках государственной политики (России – 24 Канал) для запугивания, прививки страха, наказания или получения информации и признаний".
По словам докладчицы, они продолжают постоянно разрастаться. Так что отвечать за пытки украинцев должна Россия на высших уровнях. Ведь это пытки и другие виды жестокого обращения, запрещенные "во все времена и при любых обстоятельствах в соответствии с международным правом прав человека и гуманитарным правом".
Поскольку глобальный запрет пыток отражает наше общее стремление жить в обществах, свободных от страха, виновные – в том числе на высших уровнях – должны быть привлечены к ответственности,
– заявила докладчица ООН.
По ее словам российская система пыток имеет "определенную структуру", которую кто-то контролирует, реализует, проводит допросы и играет свою роль в этом. В свою очередь Москва показывает молчаливое одобрение применения пыток.
Ведь она семь раз обращалась к российским властям, чтобы привлечь внимание к преступлениям, однако ей не ответили. Поэтому этот отказ рассмотреть проблему и накопившиеся случаи пыток "означают молчаливое одобрение их применения".
Элис Джилл Эдвардс пояснила, что восстановлению справедливости препятствуют отсутствие доступа Украины к оккупированным территориям, утрата важных доказательств из-за уничтожения и значительного времени между совершением преступления и освобождением пленных.