Нацьковували собак і таємно ховали закатованих: деталі знущань росіян над військовополоненими

Колишній військовополонений Олександр Антоненко потрапив у російський полон у березні 2022 року. За 10 місяців перебування у СІЗО у Курській області чоловік пережив наджорсткі тортури та навіть був свідком розстрілу український полонених.

Росіяни катували, забивали українських полонених до смерті та таємно ховали тіла закатованих. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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Полонені зазнавали тортур

Володимир Осєчкін зазначив, що українські військові, які перебували у російському полоні, розповідали, як вони постійно зазнавали катувань з боку російських окупантів. Олександр Антоненко піддавався жорстоким побиттям, знущанням, погрозам вбити, якщо він не буде передавати інформацію росіянам.

Полонених українських бійців привезли на автозаках до СІЗО №1 у Курській області. Там їх зустріли найжорсткішим способом. Їх проводили через коридор спецназівців та тюремників, які були озброєні дубинками, палками, електрошокерами.

На них нацькували собак. Їм доводилось пробігати. Вони отримували величезну кількість ударів. Як мінімум, один військовослужбовець був забитий до смерті. Олександр Антоненко потім побачив цю людину вже мертвою, яка лежала на підлозі, накрита простирадлом. Починаючи від першого дня тривало насилля, побиття. Далі це супроводжувалось видворенням у камери слідчого ізолятора дуже побитих та виснажених людей,

– сказав він.

Крім того, у перші години перебування у полоні Олександр Антоненко став свідком того, як російські окупанти розстрілювали полонених українців, які були поранені.

У знущаннях з полонених брали участь співробітники федеральної служби виконання покарань Росії з різних регіонів, працівники цього СІЗО, також приїжджали ФСБ, російські військові. За словами колишніх полонених, людей роздягали догола, жорстоко били, навіть з використанням підручних предметів, запихали у душові з льодяною водою, завдавали ударів по мокрому тілу електрошокером, зв’язували, погрожували відрізати різні частини тіла тощо.

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Росіяни таємно ховали тіла закатованих

За інформацією правозахисника, є свідчення інших людей, зокрема, колишніх співробітників федеральної служби виконання покарань Росії, які розповіли, що відбувається з тілами вбитих після цих страшних тортур. Багатьох не повертають в Україну, а таємно хоронять на кладовищах.

Спочатку вони закладають тіло людини, яку потрібно сховати раз і назавжди. Потім засипається невеликий рівень землі і наступний раз приїжджає процесія хоронити якусь літню людину, яка померла своєю смертю у Росії. На це тіло кладуть гроб цієї літньої людини, засипають, щоб назавжди ця могила приховала тортури, яких зазнала людина,

– зауважив Осєчкін.

Є чимало доказів, які свідчать, що накази про систематичні знущання з полонених українських військових віддаються безпосередньо у Кремлі.

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